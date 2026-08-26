¿Por qué no habrá sorteo del 5 de Oro hoy miércoles 26 de agosto? Esta es la fecha para la próxima edición

El sorteo del 5 de Oro que normalmente se habría realizado este miércoles 26 de agosto de 2026, se tuvo que cambiar de fecha por determinación de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ), pasándose para otro día de la semana.

El cambio de fecha del próximo sorteo del 5 de Oro quedó confirmado en el calendario oficial de la Lotería Uruguaya para el mes de agosto. La edición se pasó para el día siguiente, por lo que la popular lotería uruguaya será este jueves 27 de agosto.

¿Por qué no se hará el 5 de Oro de este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial, este cambio es consistente con lo que ha pasado en ocasiones anteriores, cuando hay un feriado en el día de un sorteo o entre dos sorteos. En esta ocasión, el asueto que provocó el cambio es el que celebraron los uruguayos este martes 25 de agosto, por la Declaratoria de la Independencia.

Para el sorteo que finalmente se celebrará el 27 de agosto, el pozo de Oro es de $ 16.800.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 37.500.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 54.300.000, tal como lo informó la DNLQ. En el pasado sorteo, realizado el domingo 23 de agosto, no hubo aciertos en ninguno de los pozos, por lo que todos ascendieron.

Bolillas del 5 de Oro. Foto: La Banca.

¿Cómo jugar al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Cartel del 5 de Oro. Foto: Leonardo Mainé/El País

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.