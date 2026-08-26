Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

¿Por qué no habrá sorteo del 5 de Oro hoy miércoles 26 de agosto? Esta es la fecha para la próxima edición

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas resolvió no realizar la edición del 5 de Oro prevista para este miércoles 26 de agosto de 2026, pasando el sorteo para otro día de la semana.

El País
El País
26/08/2026, 12:30
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Bolillas del 5 de Oro con Revancha.
Bolillas del 5 de Oro con Revancha.
Foto: Natalia Rovira/El País.

El sorteo del 5 de Oro que normalmente se habría realizado este miércoles 26 de agosto de 2026, se tuvo que cambiar de fecha por determinación de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ), pasándose para otro día de la semana.

El cambio de fecha del próximo sorteo del 5 de Oro quedó confirmado en el calendario oficial de la Lotería Uruguaya para el mes de agosto. La edición se pasó para el día siguiente, por lo que la popular lotería uruguaya será este jueves 27 de agosto.

Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del lunes 24 de agosto: los números más repetidos de la semana pasada

¿Por qué no se hará el 5 de Oro de este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial, este cambio es consistente con lo que ha pasado en ocasiones anteriores, cuando hay un feriado en el día de un sorteo o entre dos sorteos. En esta ocasión, el asueto que provocó el cambio es el que celebraron los uruguayos este martes 25 de agosto, por la Declaratoria de la Independencia.

Para el sorteo que finalmente se celebrará el 27 de agosto, el pozo de Oro es de $ 16.800.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 37.500.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 54.300.000, tal como lo informó la DNLQ. En el pasado sorteo, realizado el domingo 23 de agosto, no hubo aciertos en ninguno de los pozos, por lo que todos ascendieron.

Bolillas del 5 de Oro.
Bolillas del 5 de Oro.
Foto: La Banca.

¿Cómo jugar al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Cartel del 5 de Oro.
Cartel del 5 de Oro.
Foto: Leonardo Mainé/El País

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

El ganador de La Grande de Agosto 2026 fue el 36035: mirá el sorteo y los números favorecidos

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

5 de OroLoteríasLa BancaDirección Nacional de Loterías y Quinielas

Te puede interesar