Entre lo político y lo técnico: el nuevo round entre Cosse y Raffo por las inundaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las inundaciones en Montevideo dejaron enfrentadas otra vez a Carolina Cosse y Laura Raffo. La intendenta y la presidenta de la departamental del Partido Nacional protagonizaron un cruce con un anclaje político en el préstamo de US$ 70 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que la Intendencia de Montevideo (IMM) busca aprobar y para lo que necesita los votos de la oposición. Pero la discusión también llevó a un debate técnico sobre el motivo de las inundaciones y abrió una polémica paralela, tanto por el saneamiento como sobre el estado del drenaje de la ciudad.

Cosse recurrió ayer por segundo día consecutivo a la expresión “política menor” para cuestionar a la oposición. “Nos vamos a dedicar a explicar el proyecto. Y después cada uno verá políticamente qué responsabilidad tiene. Si pone a la gente por delante o se dedica a hacer política menor”, dijo en una conferencia de prensa al ser consultada sobre sus perspectivas de lograr los votos. “¿Queremos trabajar o queremos trabar?”, se preguntó después.



El descargo fue durante una visita a un asentamiento en la calle Alfonso Lamas, en Flor de Maroñas. Allí Cosse dijo que la IMM dispuso un operativo en 19 barrios para repartir 1.000 colchones y unos 1.000 kits de limpieza. En ese asentamiento el agua ingresó a distintas viviendas. El nivel de la inundación fue de más de un metro en algunas casas. Los vecinos, que perdieron muebles, todavía ayer esperaban para enchufar sus heladeras y ver si estaban dañadas por la lluvia.

Cosse necesita al menos tres votos de la oposición para lograr el endeudamiento más allá del período. La coalición ya fijó postura de que no dará el apoyo si la IMM no abre el préstamo para destinar más de US$ 22,6 millones a saneamiento. La administración insiste con que los US$ 47,6 millones restantes son para limpieza.



En declaraciones a El País, Raffo cuestionó la “falta de planificación” y la “oportunidad perdida” para priorizar obras que mitiguen el impacto de lluvias copiosas. “Hay una oportunidad perdida porque tenían en la mano el poder resolver no solo el saneamiento sino el drenaje pluvial de todos estos barrios para evitar las inundaciones y se eligió priorizar otra cosa. Ahora con la lluvia esto sale a la luz”, dijo.



La dirigente, que primero respondió a Cosse en una cadena de tuits, profundizó sus críticas al ser consultada sobre las inundaciones. “La intendenta dijo que no tiene nada que ver con saneamiento pero en realidad tiene muchísimo que ver. El saneamiento va de la mano con el drenaje pluvial y se hacen juntos”, dijo Raffo a El País.

Laura Raffo. Foto: Leonardo Mainé.

Lo que los blancos reclaman es que, al destinar más recursos a limpieza en la estructura del préstamo, la IMM postergó obras de saneamiento en determinados barrios.



“A la vez que se hace el saneamiento se hacen obras de drenaje pluvial para acompañar. Y esas obras de drenaje pluvial quedan postergadas también. Uno de los barrios más afectados (por las inundaciones) fue la zona de Villa García y Susana Pintos, que son los que tenían previsto que se hiciera el drenaje pluvial en este quinquenio y no se va a hacer”, insistió Raffo.



Cosse remarcó el lunes durante una conferencia de prensa que lo ocurrido “no tiene nada que ver con el saneamiento” y lo vinculó a la capacidad colmada del sistema de drenaje, así como al cambio climático. “En una hora llovió una vez y media la media mensual histórica”, dijo la intendenta. Ayer insistió con que “ninguna ciudad está preparada” para fenómenos como los del lunes.

La nacionalista, por su parte, dijo que la IMM debe “rediagnosticar” la planificación de la ciudad a partir de los nuevos eventos climáticos y reclamó la construcción de nuevos tanques de amortiguación.



Las cloacas de Montevideo tenían hasta hace 20 años un sistema unitario que comprendía las aguas servidas y el drenaje del agua pluvial. Luego comenzó a construirse un sistema separativo, donde por un lado fluyen las aguas servidas y por otro el drenaje. Si bien se trata de trabajos distintos, Raffo remarcó que la calendarización para los barrios en el Plan Director de Saneamiento es conjunta.

Sobre los barrios a atender, Cosse argumentó en anteriores oportunidades que tramitó en primera instancia un préstamo por US$ 120 millones, pero que el Ministerio de Economía autorizó US$ 70 millones.



Bajo los US$ 22,6 millones actuales previstos para la red cloacal, la IMM atenderá la rehabilitación de la red Arteaga, central en la ciudad, la cuenca del arroyo Mataperros en la zona del Paso Molino, y el saneamiento y drenaje en Casabó y Rincón del Cerro.

Frente Amplio llevará debate del BID a los barrios.

El Frente Amplio buscará durante las próximas semanas instalar el debate por el préstamo del BID. Mientras ayer la intendenta Cosse planteó que saldría a “explicar” y “defender” el proyecto, el Frente Amplio en Montevideo tiene previsto ir a los barrios involucrados en las obras para hablar con vecinos y organizaciones sociales.



“El proyecto hay que defenderlo en todas las esferas. Una de las esferas es trasladarnos a los barrios y comentar donde están las obras previstas cuáles son las obras que se van a realizar en caso de que este programa sea apoyado”, dijo a El País el coordinador de la bancada de ediles del Frente Amplio, Martín Nessi.

La presidenta electa de la departamental de Montevideo del Frente Amplio, dijo a El País que buscará “abrir puertas de negociación” para que el préstamo no naufrague. “La apertura del préstamo hoy significa que tengamos la caída total de saneamiento por un año o dos, por lo que me parece que lo que tenemos que hacer es afinar la puntería y ver cómo podemos negociar sin modificar lo que está preaprobado”, dijo Villar.



“Nos parece que la justificación para no aprobarlo el 17 está perdiendo peso y tendríamos que poder encontrar un camino de acuerdo. Sería la primera vez que la oposición no da votos para un préstamo que tiene que ver con el saneamiento de la ciudad”, agregó.



La Junta Departamental de Montevideo tiene el 17 de febrero como fecha límite para aprobar el proyecto, por cumplirse los 90 días desde que la propuesta fuera preaporbada por el BID. La prórroga es viable, pero eso diferiría los tiempos de ejecución del proyecto del gobierno departamental. El oficialismo y la oposición difieren sobre cuánto tiempo podría afectar una renegociación que incluya la reapertura del préstamo. Para los nacionalistas eso demandaría unos tres o cuatro meses, mientras el oficialismo señala que insumirá al menos seis meses.