Servicios de ómnibus y taxis afectados por medidas sindicales tras hechos de inseguridad en las últimas horas

Redacción El País

La Asociación Sindical de Cooperativistas y Obras de Transporte (Ascot Central) anunció este domingo 16 de marzo un paro general de 24 horas en las empresas COETC y UCOT, en respuesta a una rapiña que sufrió un trabajador en la Terminal del KM 26 de la ruta 1.

La medida, que afectará a todos los trabajadores de ambas empresas, comenzó con los servicios nocturnos de este domingo y se extenderá hasta los servicios nocturnos del lunes.

En un comunicado, Ascot expresó su "solidaridad con el compañero agredido" y exigió "una reunión de manera urgente a las autoridades del Ministerio del Interior ante la reiteración de hechos violentos hacia los trabajadores del transporte".

El sindicato busca respuestas y medidas concretas para garantizar la seguridad de los trabajadores del transporte, quienes se ven expuestos a situaciones de violencia de manera recurrente.

Paro del sindicato del Taxi

El Sindicato del Taxi (SUATT) anunció un paro de actividades en Montevideo a partir de las 12:30 del domingo 16 de marzo, extendiéndose hasta las 6:00 de la mañana del lunes 17. La medida fue tomada en respuesta a un ataque armado sufrido por un taxista durante la madrugada del domingo, quien resultó herido de bala. El trabajador se encuentra fuera de peligro.

En un comunicado emitido este domingo, el sindicato expresó su "rechazo a los hechos de violencia a los que estamos expuestos diariamente trabajadores y trabajadoras". La organización señaló que en los últimos días se han reiterado incidentes que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores, no solo en el sector del transporte, sino también en otras áreas laborales.

El SUATT manifestó su solidaridad con el trabajador herido y su familia, y extendió su saludo a los trabajadores del ómnibus, quienes también sufrieron un incidente con un herido el sábado.

Ante lo que entiende como una situación grave, el sindicato solicitó una reunión urgente con las autoridades de la Intendencia de Montevideo y el Ministerio del Interior. El objetivo es avanzar rápidamente en la implementación de propuestas que garanticen la seguridad de los trabajadores.

Taxis en el transito por Avenida 18 de Julio en el barrio Cordon de la ciudad de Montevideo. Foto: Estefania Leal/Archivo El País.

El comunicado también hace un llamado a los trabajadores del taxi a mantenerse en estado de alerta y a extremar los cuidados, utilizando todos los mecanismos de seguridad disponibles.