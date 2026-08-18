OSE realiza un nuevo corte de agua en Montevideo durante este miércoles 19 de agosto de 2026 por rotura troncal

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán nuevos trabajos en Montevideo durante este miércoles 19 de agosto de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en varias zonas.

La empresa estatal explicó que hará trabajos de reparación por una pérdida detectada en la Troncal Ruta 8, una línea principal del Sistema Metropolitano, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución ubicada en Ruta 8, entre Camino Denis Molina y Arroyo Toledo.

De acuerdo con el comunicado, las zonas que se verán afectadas por estas obras incluyen el barrio montevideano de Villa García, Villa Isabel, Villa El Monarca y el Asentamiento La Rinconada, además de la localidad de Barros Blancos, entre Arroyo Toledo y Ruta 101, en Canelones.

El corte de agua comenzará a las 09:00 horas y se extenderá hasta las 15:00 del mismo miércoles 19 de agosto.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.