OSE anuncia que hará otro corte de agua en Montevideo este miércoles 19 de agosto de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este miércoles 19 de agosto de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de sustitución de tuberías del Sistema Metropolitano, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos afectarán dentro de los límites de las calles: Cno. De las Tropas, Cno. Del Fortín, Cno. Tomkinson (hasta Fca. Aznar de Artigas), calle Llupes, Cno. Paso de la Arena hasta Paz Aguirre, Carlos de la Vega y Pbtro. Bartolomeo Muñoz.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano de Paso de la Arena.

El corte de agua comenzará a las 09:00 horas y se extenderá hasta las 14:30 del mismo miércoles 19 de agosto de 2026.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

Canilla con agua corriente. Foto: Leonardo Mainé

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.