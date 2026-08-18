OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este miércoles 19 de agosto de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este miércoles 19 de agosto de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de mejoras en la red de distribución, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Colombes, Velsen, Hipólito Yrigoyen, Rambla República de Chile, Ambrosio Velazco y Pérez Gomar. De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio Malvín.

El corte de agua comenzará a las 08:30 horas y se extenderá hasta las 13:00 del mismo miércoles 19 de agosto. OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública. De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

