OSE realiza un corte de agua en Canelones hoy 29 de julio de 2026 por la rotura de una tubería: zona afectada

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó este miércoles 29 de julio de 2026 a través de un comunicado que tuvo que realizar un corte de agua debido a una rotura de tuberías en la ciudad de La Paz, Canelones, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en una zona específica del departamento.

Según el aviso oficial, la interrupción se debe a la rotura de una tubería que queda ubicada en la calle José E. Rodó, esquina Bianchi Altuna.

La zona que sufrirá afectaciones en el suministro de agua es el centro de la ciudad de La Paz, departamento de Canelones, detalla el comunicado de OSE.

La empresa estatal indicó que el servicio permanecerá afectado hasta las 14:00 de este mismo miércoles 29 de julio, mientras personal técnico trabaja en el lugar para restablecer las condiciones habituales.

OSE señaló que, una vez finalizadas las tareas, pueden registrarse episodios puntuales de turbiedad como consecuencia de los trabajos realizados sobre la red.

Pileta con agua corriente. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Ante cualquier otro inconveniente vinculado al servicio de agua potable, se solicita a los usuarios comunicarse con el Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o llamar al *1871 desde teléfonos móviles.

La empresa estatal pidió canalizar por esas vías los reclamos o consultas que puedan surgir hasta que el suministro quede completamente normalizado.