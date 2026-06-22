OSE realiza un corte de agua en Canelones durante este lunes 22 de junio de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realiza un corte de agua debido a trabajos de mejoras en el sistema de distribución de agua potable. El corte se desarrolla en la mañana de este lunes 22 de junio de 2026, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua en Paso Carrasco, Barra de Carrasco, Parque Miramar y Parque Carrasco.

Según el aviso, la afectación alcanza a usuarios ubicados en el entorno de Rambla Presidente Tomás Berreta, Avenida a la Playa, Avenida de las Américas, Camino Carrasco, Avenida a la Playa y Arroyo Carrasco. También incluye a los frentistas de Avenida Carlos Racine entre Avenida de las Américas y Dalia.

Fachada del edificio sede de la Administracion Nacional de las Obras Sanitarias del Estado, OSE, ubicado en Roxlo y Constituyente, en el barrio Cordon de Montevideo, ND 20241212, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

El servicio en Canelones permanecerá afectado hasta las 15:00 de este lunes 22 de junio de 2026.

Personal del organismo trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. OSE advirtió que, una vez culminadas las tareas, podrían registrarse episodios puntuales de turbiedad como consecuencia de los trabajos realizados.

Ante cualquier inconveniente posterior al restablecimiento, la empresa estatal solicitó comunicarse con el Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o con *1871 desde teléfonos móviles.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.