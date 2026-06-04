OSE realiza corte de agua por rotura troncal en Montevideo durante este jueves 4 de junio
Obras Sanitarias del Estado informó que se produjo una rotura que afecta el suministro de agua. El corte se extenderá hasta las 13:00 del jueves 4 de junio de 2026.
Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se registró una rotura en la troncal Ancap durante este jueves 4 de junio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.
Según indicó el organismo, la situación deriva en un corte de agua y una afectación del servicio de agua potable en el barrio montevideano La Teja, en el entorno de las calles Fraternidad, Vázquez Sagastume, Conciliación, Montero Vidaurreta, India Muerta y Julián Álvarez, así como en Av. Agraciada y Arroyo Miguelete. También se reportó impacto en un sector de la refinaría Ancap.
El comunicado establece como hora prevista de finalización las 13:00 del jueves 4 de junio de 2026. Personal de OSE trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.
La comunicación agrega que, una vez normalizado el suministro y como consecuencia de las tareas realizadas, podrían presentarse fenómenos puntuales de turbiedad.
Ante eventuales inconvenientes adicionales, la empresa estatal recomienda solicitar asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o el * 1871 desde teléfonos móviles.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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