OSE realiza corte de agua por rotura troncal en Montevideo durante este jueves 4 de junio

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se registró una rotura en la troncal Ancap durante este jueves 4 de junio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.

Según indicó el organismo, la situación deriva en un corte de agua y una afectación del servicio de agua potable en el barrio montevideano La Teja, en el entorno de las calles Fraternidad, Vázquez Sagastume, Conciliación, Montero Vidaurreta, India Muerta y Julián Álvarez, así como en Av. Agraciada y Arroyo Miguelete. También se reportó impacto en un sector de la refinaría Ancap.

El comunicado establece como hora prevista de finalización las 13:00 del jueves 4 de junio de 2026. Personal de OSE trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

Fachada del edificio sede de la Administracion Nacional de las Obras Sanitarias del Estado, OSE, ubicado en Roxlo y Constituyente, en el barrio Cordon de Montevideo, ND 20241212, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

La comunicación agrega que, una vez normalizado el suministro y como consecuencia de las tareas realizadas, podrían presentarse fenómenos puntuales de turbiedad.

Ante eventuales inconvenientes adicionales, la empresa estatal recomienda solicitar asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o el * 1871 desde teléfonos móviles.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.