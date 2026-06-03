OSE anuncia que hará otro corte de agua en Montevideo este jueves 4 de junio de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realizará otro corte de agua por trabajos programados de sustitución de tuberías de distribución del Sistema Metropolitano durante este jueves 4 de junio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.

Según detalló OSE, las tareas se desarrollarán en el barrio montevideano Tres Ombúes, en el entorno de las calles Cañas y Luis Batlle Berres. La afectación se extenderá en el área comprendida por Av. Luis Batlle Berres al sur hasta A° Pantanoso, y entre las calles Las Tunas y Cañada al A° Pantanoso que cruza Av. Luis Batlle Berres. Asimismo, las zonas aledañas podrán experimentar baja presión y turbiedad en el agua.

El organismo indicó que el período previsto del corte de agua será desde las 09:00 hasta las 15:00. Una vez restablecido el servicio y como consecuencia de los trabajos, podrán presentarse fenómenos puntuales de turbiedad, por lo que se recomienda dejar correr el agua por unos minutos hasta que recupere su apariencia habitual.

Agua de la canilla corriendo, nota por problemas con el agua potable de Ose con exceso de sodio y cloro, en Montevideo, ND 20230508, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Ante cualquier inconveniente posterior al restablecimiento, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o *1871 desde móviles. En caso de mal tiempo, las obras serán suspendidas hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.