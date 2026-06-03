OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este jueves 4 de junio de 2026
Obras Sanitarias del Estado realizará un corte por trabajos en tuberías de distribución del Sistema Metropolitano. La interrupción del servicio comenzará a las 09:00 del jueves 4 de junio de 2026.
Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realizará un corte de agua por trabajos programados en tuberías de distribución del Sistema Metropolitano durante este jueves 4 de junio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.
Según detalló la empresa estatal, las tareas se desarrollarán en Colón Norte, con sustitución de tubería en las calles Cesar Mayo Gutiérrez y Fernando Menck, lo que puede generar alteraciones del servicio.
La afectación principal comprende las calles César Mayo Gutiérrez, Carlos A. López, Camino Pororó y Fernando Menck. Además, las zonas aledañas podrán verse afectadas con baja presión y turbiedad en el agua potable.
El comunicado indica que el trabajo está previsto entre las 09:00 y las 15:00 del jueves 4 de junio de 2026.
Una vez restablecido el servicio, y como consecuencia de las tareas realizadas, podrán presentarse fenómenos puntuales de turbiedad.
OSE recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias y, en caso de registrar inconvenientes posteriores al restablecimiento, solicitar asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.
En caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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