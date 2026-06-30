OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este miércoles 1º de julio de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó este martes a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante el miércoles 1º de julio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.

La empresa estatal explicó que realizará trabajos programados en tuberías de distribución del Sistema Metropolitano en las calles Moltke y Máximo Santos, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre tuberías de distribución que afectarán a las calles Bv. José Batlle y Ordoñez, Coronel Raíz y la Vía Férrea, además de zonas aledañas, que podrán registrar baja presión o turbiedad en el agua potable mientras se desarrollen las tareas.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano de Sayago.

El corte de agua comenzará a las 9:00 y se extenderá hasta las 15:00 del miércoles 1º de julio de 2026.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

Canilla con agua potable corriendo. Leonardo Maine/Archivo El Pais

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Por otro lado, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.