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OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este martes 30 de junio de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado realizará un corte por trabajos sobre la red de distribución de agua. La interrupción del servicio comenzará a las 09:00 del martes 30 de junio de 2026.

El País
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29/06/2026, 15:22
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Agua de la canilla corriendo.
Agua de la canilla corriendo.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realizará trabajos programados de mejoras en la red de distribución y, por ese motivo, habrá un corte de agua durante este martes 30 de junio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo, en Barrio Malvín.

La interrupción del servicio está prevista para comenzar a las 09:00 y extenderse hasta las 13:00 de la misma jornada. Según el aviso oficial, la afectación comprende al barrio montevideano mencionado y a usuarios ubicados en el entorno de Hipólito Yrigoyen, Rambla, Ambrosio Velazco, Pérez Gomar y Asamblea.

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OSE señaló que, una vez restablecido el servicio y como consecuencia de los trabajos realizados, podrán registrarse fenómenos puntuales de turbiedad. La empresa estatal pidió tener en cuenta esa posibilidad en el servicio de agua potable luego de finalizada la intervención sobre la red de distribución.

Ante cualquier otro inconveniente posterior al restablecimiento del servicio, el organismo solicitó requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o mediante el número *1871 desde teléfonos móviles.

Obras Sanitarias del Estado (OSE).
Obras Sanitarias del Estado (OSE).
Foto: OSE.

El comunicado oficial fue emitido el lunes 29 de junio de 2026 y refiere a la afectación prevista para la jornada siguiente.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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