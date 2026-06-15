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OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este martes 16 de junio de 2026

Obras Sanitarias del Estado realizará un corte por trabajos sobre la red de distribución de agua. La interrupción del servicio comenzará a las 09:30 del martes 16 de junio de 2026.

El País
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15/06/2026, 15:00
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Llenando vaso con agua de la canilla.
Llenando vaso con agua de la canilla.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realizará un corte de agua por trabajos programados que incluyen maniobras en el Sector Lezica durante este martes 16 de junio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.

Según detalló OSE, la afectación comprenderá el barrio Colón, específicamente en el entorno delimitado por las calles Garzón, Lezica, Rambla Costanera y Mato Grosso. El organismo indicó que la interrupción del servicio está prevista desde las 09:30 hasta las 12:00 del martes 16 de junio de 2026.

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El comunicado también señaló que, una vez restablecido el servicio y como consecuencia de las tareas realizadas, podrían registrarse fenómenos puntuales de turbiedad en el agua. En ese sentido, la recomendación es permitir que el agua corra por unos momentos hasta que recupere su aspecto habitual, en caso de que se presente esa situación.

OSE
Fuente frente a la fachada del edificio sede de la Administracion Nacional de las Obras Sanitarias del Estado, OSE, ubicado en Roxlo y Constituyente, en el barrio Cordon de Montevideo, ND 20241212, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Estefania Leal/Archivo El Pais

En caso de que se registre algún inconveniente posterior al restablecimiento, OSE solicitó requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o *1871 desde teléfonos móviles. Además, advirtió que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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