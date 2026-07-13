OSE anuncia que hará otro corte de agua en Montevideo este martes 14 de julio de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realizará trabajos programados de mejoras en la red de distribución del Sistema Montevideo, con empalmes de tubería, durante este martes 14 de julio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.

El corte de agua está previsto desde las 09:00 hasta las 14:00 de la misma jornada.

La afectación alcanzará al barrio Villa Española, en la zona comprendida por las calles José Serrato, Jaime Roldós y Pons, Londres, avenida Dámaso Larrañaga, Costanera del Cerrito, Añáquito, avenida José Pedro Varela, Larravide y 20 de Febrero.

Según comunicó OSE, una vez restablecido el servicio y como consecuencia de los trabajos realizados, podrán registrarse episodios puntuales de turbiedad en el agua potable.

Fachada del edificio sede de la Administracion Nacional de las Obras Sanitarias del Estado, OSE, ubicado en Roxlo y Constituyente, en el barrio Cordon de Montevideo, ND 20241212, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Ante cualquier otro inconveniente posterior a la normalización del suministro, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o al *1871 desde teléfonos móviles. En caso de mal tiempo, los trabajos programados serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.