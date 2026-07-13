Cuatro barrios se verán afectados por un corte de agua programado por OSE durante este martes 14 de julio de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realizará un corte de agua debido a trabajos programados de mejoras en la red de distribución durante este martes 14 de julio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.

Según detalló OSE, la afectación alcanzará a los barrios Paso de la Arena, La Paloma, Tomkinson y Cerro.

La interrupción del servicio de agua potable abarcará zonas vinculadas a Camino Tomkinson, Presbítero Juan Ortíz, Presbítero Nicolás Barrales, avenida Luis Batlle Berres, Camino Méndez, Charles Dickens, Anatole France, avenida Las Pitas, rambla Costanera Arroyo Pantanoso, Eduardo Paz Aguirre, Carlos de la Vega, Ruta 5, Ruta 1, Camino Bajo de la Petisa, Camino San Fuentes, avenida Ingeniero Capurro, Cuba, Haití, arroyo Miguelete, Camino La Paloma, avenida Doctor Santín Carlos Rossi, Santa Cruz de la Sierra, Vizcaya, Puerto Rico, avenida Carlos María Ramírez y otros tramos de la zona.

Fachada del edificio sede de la Administracion Nacional de las Obras Sanitarias del Estado, OSE, ubicado en Roxlo y Constituyente, en el barrio Cordon de Montevideo, ND 20241212, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Los trabajos comenzarán a las 09:00 y está previsto que finalicen a las 13:00 del mismo martes. Una vez restablecido el servicio, el organismo advirtió que podrían presentarse episodios puntuales de turbiedad como consecuencia de las tareas realizadas.

En caso de registrarse inconvenientes posteriores, se solicita comunicarse con el Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o al *1871 desde teléfonos móviles. Si hay mal tiempo, las tareas quedarán suspendidas hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.