OSE anuncia corte de agua en Montevideo para este viernes 13 de febrero de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó que se realizarán trabajos en Montevideo durante el viernes 13 de febrero de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que se trabajará sobre la red de distribución de agua, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará dos zonas. En Colón, la zona comprendida entre las calles Lezica, Rambla costanera, Valentín Álvarez y Yamandú. Y en Sayago, la zona comprendida entre Bvar. José B. y Ordóñez, Molinos de Raffo, Av. Millán y Av. Garzón.

El corte de agua se realizará en la noche. Comenzará a las 0:30 y se extenderá hasta las 5:00 del viernes 13 de febrero de 2026.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

Agua corriente. Foto: Unsplash

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Por otro lado, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.