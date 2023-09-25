Ministerio de Trabajo abrió llamados laborales con salarios de casi $55.000; sepa los requisitos

Redacción El País

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social abrió dos llamados laborales, en un caso para cubrir dos vacantes y en otro para cubrir cuatro. En ambos casos, lo que se ofrece es una semana laboral de 40 horas por un salario nominal de $54.821.

En cualquiera de los dos llamados, además, el único requisito excluyente es tener el bachillerato completo, ya sea de Secundaria o de UTU.

La denominación del cargo que se ofrece es de administrativo, en un empleo por 12 meses en carácter provisorio y, una vez transcurrido dicho plazo y previa evaluación, el funcionario quedará designado de forma definitiva.

Uno de los llamados, para el que hay dos puestos disponibles, corresponde a oficinas de Trabajo de Artigas y Treinta y Tres. El otro distribuye cuatro puestos en las oficinas de Trabajo de Ciudad del Plata, Durazno, Fray Bentos y Melo.

Los dos llamados estarán abiertos hasta el 9 de octubre y el medio para postularse es www.uruguayconcursa.gub.uy