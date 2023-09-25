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Ministerio de Trabajo abrió llamados laborales con salarios de casi $55.000; sepa los requisitos

Se busca llenar seis puestos en lugares distintos. En todos los casos el trabajo que se ofrece es de 40 horas semanales y solo se requiere tener el bachillerato completo.

25/09/2023, 19:00
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Ministerio de Trabajo. Foto: Gerardo Pérez
Fachada de la sede central del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Foto: Archivo El País

Redacción El País
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social abrió dos llamados laborales, en un caso para cubrir dos vacantes y en otro para cubrir cuatro. En ambos casos, lo que se ofrece es una semana laboral de 40 horas por un salario nominal de $54.821.

En cualquiera de los dos llamados, además, el único requisito excluyente es tener el bachillerato completo, ya sea de Secundaria o de UTU.

La denominación del cargo que se ofrece es de administrativo, en un empleo por 12 meses en carácter provisorio y, una vez transcurrido dicho plazo y previa evaluación, el funcionario quedará designado de forma definitiva.

Uno de los llamados, para el que hay dos puestos disponibles, corresponde a oficinas de Trabajo de Artigas y Treinta y Tres. El otro distribuye cuatro puestos en las oficinas de Trabajo de Ciudad del Plata, Durazno, Fray Bentos y Melo.

Los dos llamados estarán abiertos hasta el 9 de octubre y el medio para postularse es www.uruguayconcursa.gub.uy

Mides lanzó un llamado laboral para siete puestos en Inmayores con sueldos de hasta $88.000

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