Ministerio de Defensa apoyará a OSE con el suministro de agua potable en Lavalleja

La sequía ha impactado fuertemente en Lavalleja y por ello OSE ya ha definido un plan de contingencia para asegurar que se mantenga el suministro de agua potable. Para ello, el Ministerio de Defensa ha resuelto destinar parte del personal del Ejército al apoyo logístico con choferes encargados de llevar camiones cisterna de gran volumen al departamento.

El ministro de Defensa, Javier García, dijo a El País que el pasado viernes las Fuerzas Armadas realizaron un relevamiento aéreo con autoridades de OSE para evaluar qué fuentes de agua existen cercanas a la zona que puedan ser utilizadas y qué alternativas se contemplan.

Ayer, además, se firmó un convenio marco entre el Ministerio de Defensa y OSE precisamente para darle marco a este tipo de acciones de apoyo. García resaltó que la cartera tiene entre sus principales cometidos el estar a la orden para la prevención y para dar respuesta ante desastres climáticos, como ya lo ha hecho, por ejemplo, junto al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca durante la sequía.

En este sentido, en el convenio firmado con OSE se indica que el respaldo de los efectivos militares se da ante “la necesidad de atender de urgencia la situación de déficit en el abastecimiento del suministro de agua potable en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja”.

La situación es alarmante, según han dicho las autoridades de OSE, y eso lleva a que “para dar respuesta inmediata -indica el convenio- es necesario contar con choferes con facultades de manejar camiones con cisternas de gran porte”. El Ministerio de Defensa aportará, en un principio, cuatro militares que poseen la libreta de conducir categoría D, que es la requerida para este tipo de vehículos.

“Esto para nosotros es prioritario”, remarcó el ministro y aseguró que se trata de una “tarea inherente a la política de Defensa, como lo fue el apoyo ante la sequía o a las inundaciones”.

La situación en Minas preocupa ya que, según informó OSE, cuenta con reservas solo para el mes de marzo. Es por ello que se coordinó el retiro de agua de la represa del Parque de Vacaciones de UTE “ya que el agua de Minas de Valencia y la de otras maniobras había quedado retenida ahí”, se indica en un informe del ente.