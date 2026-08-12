Luna de Esturión: la Luna llena de agosto se cruzará con un eclipse parcial que se podrá ver desde Uruguay

Entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026 tendremos la Luna llena del mes, también es conocida como “Luna de Esturión”.

Además, esa misma noche se formará un eclipse lunar parcial que pondá fin a la temporada de eclipses. Entre los que destacó el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto, siendo el primero en la Tierra en más de dos años.

Su nombre se debe a la gran cantidad de peces esturiones que se encuentran durante esta época del año en América del Norte. El esturión de lago, el más común dentro de la especie, posee una vida de 55 años en el caso de los machos, mientras que las hembras tienen una esperanza de vida de hasta 150 años. A su vez, se lo conoce por ser el pez de agua dulce más grande del continente americano, ya que puede superar los dos metros de longitud, acompañados por un peso de alrededor de 90 kilos.

En lo que respecta a la Luna, su aparición durante este 2026 coincide con un eclipse lunar parcial, y ocurre algunas semanas después del eclipse solar total visible en gran parte de Europa.

El viernes 27 de agosto, la Luna llena se verá acompañada por un eclipse en donde la proyección de la sombra de la Tierra provocará que la superficie lunar se oscurezca entre un 93% y un 96%. Además, esto prevé generar un efecto conocido como Luna de Sangre durante la cúspide del fenómeno.

La poca superficie de la Luna que se pueda visualizar en ese momento adquirirá un tono rojizo o incluso anaranjado durante su punto máximo, siendo solo capaz de mantener un pequeño borde con brillo.

Eclipse lunar casi total. Foto: ilustración.

Cuándo se podrá ver la Luna de Esturión de 2026 en Uruguay

En este contexto, todo el continente americano podrá visualizar este fenómeno. En Uruguay, el eclipse lunar está previsto que comience sobre las 23:33 del jueves 27 de agosto, misma noche donde se dará la Luna llena o Luna de Esturión.

Los estudios realizados estiman que su punto máximo se podrá ver a las 01:12 de la madrugada del viernes 28. Durante ese momento, la Luna estará cubierta en un 93% por la sombra de la Tierra. Aunque enfatizan en que todo dependerá del clima durante la jornada.

Eclipse lunar parcial en Zgorzelisko, Polonia. Foto: Grzegorz Momot/EFE.

Qué recomendaciones dan los especialistas para ver la Luna de Esturión de 2026 en Uruguay

Ambos eventos astronómico serán visibles en todo el territorio uruguayo. Sin embargo, los especialistas realizan algunas especificaciones para las personas que deseen disfrutar del fenómeno de la mejor manera posible.

Si bien la Luna llena y eclipse lunar parcial podrán ser visualizado sin necesidad de utilizar equipos especiales. Este hecho, en el que la Tierra se ubica justo entre el Sol y la Luna, es un acontecimiento que los expertos recomiendan observar de manera especial.

Para ello, hacen especial hincapié en que las personas que estén alejadas de grandes zonas luminosas, como centros de ciudades o similares, podrán tener una mejor apreciación del particular evento astronómico.