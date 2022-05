Todo lo que sabemos hasta ahora sobre la llegada del ciclón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¿Qué pronostica a esta hora Inumet?

El Instituto de Meteorología (Inumet) actualizó una alerta amarilla por vientos fuertes y persistentes que se extiende hasta las 20:30 de este lunes en la previa de una advertencia por la presencia de un ciclón que se daría mañana martes.



¿Para cuándo se prevé comience la llegada del ciclón?

Las autoridades informaron que a partir de las 3 de la madrugada de este martes, emitirá una alerta naranja por un posible ciclón subtropical. La alerta naranja abarcará el sur y este del país y para las 6:30 de la mañana se extenderá a todo el territorio. Esto implicará "ráfagas de viento en noreste, centro y sur de 80 Km/h y en el este de 100 Km/h", por lo que se recomienda "evitar la exposición". Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos, advirtieron, según Metsul, que podría tratarse incluso de un ciclón tropical.

TEMPO | No boletim de alerta informamos que, pelos dados, o que antes era pra ser um ciclone subtropical crescentemente ganhava características de ciclone tropical e agora o @NWS (Meteorologia dos EUA) projeta ciclone tropical (tempestade tropical ou furacão conforme o vento). pic.twitter.com/17Skp4Fv6e — MetSul.com (@metsul) May 16, 2022

¿Puede haber alerta roja?

"Con los datos de las próximas horas se evalúa la posibilidad si en la costa de Rocha y Maldonado pudiera elevarse a una alerta de color rojo", detalló el instituto. "Nos estamos preparando para lo peor, que puede ser una alerta roja", dijo Sergio Rico, director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), y aseguró que junto a los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed) se han tomado todas las precauciones ante la advertencia de ciclón que emitió Inumet para las próximas horas.

¿Qué implica el ciclón?

Inumet detalló con se trata de un ciclón con características poco habituales para nuestra región, que se desplazará desde el interior del océano Atlántico hacia nuestra costa este. Este ciclón puede ocasionar anegaciones (inundaciones) costeras, caída de árboles, caída de columnas del tendido eléctrico, voladura de techos livianos, fuerte oleaje y marejada (avance del océano sobre localidades costeras), así como también afectaciones en embarcaciones; entre otras.



¿Dónde puedo ver el avance del ciclón?

La plataforma Windy realiza un rastreo en vivo y proyectado de los vientos previstos para las próximas horas.

¿Qué recomiendan hacer?

La recomendación del Sinae es "que las personas no salgan de la casa si no tienen por qué salir", dijo Rico y que se tengan puertas y ventanas cerradas, proteger a las mascotas y tener cuidado con los cables. "Es probable que caigan árboles, columnas de luz, tendidos de cables. No ir a tratar de arreglarlo, sino esperar a que llegue personal especializado y comunicarse con la intendencia o el servicio 9.1.1", agregó en entrevista con Subrayado (Canal 10). Consultado sobre cómo actuar en caso de que haya alerta roja, dijo: "Nadie debería salir de la casa, ningún movimiento en la vía pública y esperar que pasen los vientos y cambie la alerta".

¿Se suspenden las clases?

Por el momento no se ha tomado una resolución. Graciela Fabeyro, directora de Educación Inicial y Primaria, indicó a El País que están en contacto con el Sinae "esperando la confirmación y el nivel de la alerta meteorológica para tomar una decisión". En caso de que haya una alerta roja, agregó Rico, el Sinae se comunicará con la ANEP para que se suspendan las clases en Maldonado y Rocha (que es donde se esperan los efectos más fuertes del ciclón), o en la zona que Inumet especifique como roja.



El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aprobó en 2012 un protocolo que establece cómo actuar frente a las alertas meteorológicas (amarillo, naranja y rojo, en orden creciente del nivel de riesgo). Por otro lado, si la alerta fuera de color amarillo o naranja "las actividades educativas continuarán desarrollándose, pero los Desconcentrados no controlarán asistencia". En esta franja de riesgo "quedará a criterio de los padres o responsables" la concurrencia de los alumnos a los centros educativos, "salvo que dispongan otra cosa las autoridades del Desconcentrado o sus Inspectores, el Codicen de la ANEP, el Comité de Emergencia o el Cuerpo de Bomberos que corresponda, en consideración a aspectos técnicos que pongan en riesgo la integridad física de quienes en ellos se encuentren". De cumplirse el último punto, se actuaría de la misma forma que si se tratara de una alerta roja, puntualiza la resolución.



¿Cuándo se prevé que mejoren las condiciones?

De acuerdo a lo informado por el Inumet los fuertes vientos se extenderán hasta el miércoles cuando se prevé que comiencen a mejorar las condiciones meteorológicas. "El miércoles el ciclón estará en costa de Brasil y comenzará a descender la intensidad", explicaron desde el instituto. Durante este período se prevé "un descenso de temperatura con sensaciones térmicas muy bajas (por efecto del viento), y acumulados de lluvias entre 40-70 mm en el Centro, Sur y Noreste; mientras que en el Este del país entre 50-100 mm (puntualmente superiores)". Hasta entonces habrá en Uruguay " vientos muy fuertes, intensas lluvias, bajas sensaciones térmicas y fuerte oleaje" principalmente en el Este y Sur del país.