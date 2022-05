Sinae se está "preparando para lo peor", dijo director, y explicó qué hacer ante alerta roja

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Nos estamos preparando para lo peor, que puede ser una alerta roja", dijo Sergio Rico, director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), y aseguró que junto a los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed) se han tomado todas las precauciones ante la advertencia de ciclón que emitió Inumet para las próximas horas.

La recomendación del Sinae es "que las personas no salgan de la casa si no tienen por qué salir", dijo Rico y que se tengan puertas y ventanas cerradas, proteger a las mascotas y tener cuidado con los cables. "Es probable que caigan árboles, columnas de luz, tendidos de cables. No ir a tratar de arreglarlo, sino esperar a que llegue personal especializado y comunicarse con la intendencia o el servicio 9.1.1", agregó en entrevista con Subrayado (Canal 10).



Consultado sobre cómo actuar en caso de que haya alerta roja, dijo: "Nadie debería salir de la casa, ningún movimiento en la vía pública y esperar que pasen los vientos y cambie la alerta".

El jerarca aseguró que la evaluación es constante y que están en contacto permanente con Inumet, con ANEP y con UTE, "que tiene todas las cuadrillas a la orden". Además, dijo que los Cecoed vienen hablando con autoridades del Ministerio del Interior, Defensa y Desarrollo Social. "Está todo pronto con las previsiones para que pase lo peor y tengamos que evacuar ciudadanos", señaló.



En caso de que haya una alerta roja, agregó Rico, el Sinae se comunicará con la ANEP para que se suspendan las clases en Maldonado y Rocha (que es donde se esperan los efectos más fuertes del ciclón), o en la zona que Inumet especifique como roja.



"Por ahora no se ha resuelto nada, estamos en contacto con las autoridades de la educación", aclaró.

En caso de ser necesario realizar evacuaciones, dijo Rico, los Cecoed tienen lugares prontos con camas y colchones y hoy el Mides mandó camiones con útiles de higiene y más camas, colchones y frazadas. Además, hay camiones del Ministerio de Defensa para realizar traslados, indicó.



"Lo importante es que la población esté informada, que la ciudadanía trate de informarse hora a hora sobre cómo están las alertas", resumió Rico.