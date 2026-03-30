Inumet emite una alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes: las localidades afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este miércoles una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. En principio, la advertencia se extiende hasta las 19:00 horas.

Una "perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes", señaló el instituto.

Cabe destacar que "en zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes", indicó Inumet.

Alerta amarilla Foto: Inumet

Localidades afectadas por la alerta amarilla:

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

Cerro Largo: Isidoro Noblía. Paysandú: Beisso, Guayabos, Guichón, Merinos y Tambores.

Río Negro: Paso de los mellizos y Sarandí de Navarro.

Rivera: Todo el departamento.

Salto: Arapey, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

Tacuarembó: Todo el departamento. Es importante recordar a la población seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.