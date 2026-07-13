Gobierno designa a científico Carlos Batthyány como nuevo rector de UTEC y lo celebran oficialismo y oposición

El gobierno anunció la designación del científico Carlos Batthyány como nuevo rector de la Universidad Tecnológica (UTEC), dos semanas después de la renuncia de la anterior rectora, Valeria Larnaudie. Se trata de una designación celebrada no solo por el oficialismo sino también por la oposición.

"Su trayectoria como médico, doctor en ciencias, investigador y gestor de la ciencia garantiza un gran desempeño en esta etapa. Confiamos plenamente en su capacidad y compromiso. Le deseamos el mayor de los éxitos al frente de una institución clave para el desarrollo nacional", escribió el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, al anunciar la decisión.

Legisladores oficialistas como el senador Daniel Caggiani celebraron la designación: "Muy buena propuesta para una nueva etapa de la UTEC. Un nuevo liderazgo para ampliar el desarrollo territorial de la Universidad en todo el interior del país y una mayor vinculación con nuestro sector productivo aplicando el conocimiento en el desarrollo de nuestro país".

La diputada Julieta Sierra también expresó: "Excelente decisión, no dudo que grandes aportes hará Carlos Batthyány para que nuestra querida UTEC siga desarrollándose por nuestro país. Éxitos en la gestión".

En la oposición, Robert Silva, senador del Partido Colorado y expresidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, manifestó en X: "La UTEC necesita afianzar su institucionalidad y potenciar su desarrollo. Esta decisión va en ese camino y la comparto plenamente. Así se lo expresé al ministro de educación al conversar el tema".

Carlos Batthyány, nuevo rector de la UTEC.

"Me alegro. Excelente nombramiento. A la orden", escribió el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva. Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, expresó: "Es una muy buena elección, de un científico de primer nivel. Le deseamos el mayor éxito en su nueva responsabilidad. Fue director del Instituto Pasteur y recordamos su labor durante la pandemia".

En el currículum publicado en la web del Institut Pasteur de Montevideo, donde trabajó como director ejecutivo, indica que Batthyány es doctor en Medicina por la Universidad de la República (Udelar), también máster y doctorado en Bioquímica, entre otra serie de estudios con los que cuenta, como un posdoctorado en farmacología. "Ha publicado más de 50 trabajos científicos en revistas internacionales arbitradas y posee más de 8 patentes de invención", se detalla.