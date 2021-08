Expo Prado 2021: fecha, entradas y protocolos del evento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La edición 116° del evento Expo Prado llegará, como es habitual, en setiembre. Las fechas elegidas para el evento son: del 10 al 19 de setiembre de 2021.

En la Expo Prado 2021 habrá más de 650 expositores comerciales, así como charlas y disertaciones de especialistas locales e internacionales, remates, premiaciones, competencias, eventos empresariales y pabellones internacionales.

Protocolo de la Expo Prado 2021



No es la primera vez que se realiza una evento de este estilo en pandemia: el año pasado, la Expo Prado se propuso como desafío realizar el tradicional evento cumpliendo con las exigencias que en ese momento establecía el gobierno, el MSP y la IMM. Y este año sucederá igual: un evento con protocolos para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19.



La presentación del certificado de vacunas expedido por el MSP es obligatorio para poder ingresar al predio. Además, no se permitirá el ingreso a las instalaciones de Expo Prado a quienes no presenten su certificado en condiciones junto a la cédula de identidad correspondiente.



Quienes presenten el certificado deberán, a su vez, haber cumplido 15 días desde que se dieron la segunda dosis.



El aforo permitido para esta edición, de acuerdo a Rafael Ferber Artagaveytia, director de Exposiciones de ARU, en declaraciones a Rurales de El País, aumentará en el entorno del 65%.



Si bien es a cielo abierto, en los espacios cerrados se medirá la calidad de aire. Por otro lado, será obligatorio el uso de tapabocas en esos espacios. Los organizadores del evento, no obstante, sugieren que quienes estén en espacios al aire libre también utilicen la mascarilla.

Entradas para la Expo Prado 2021



La venta de entradas, acreditaciones e invitaciones, se puede realizar de forma virtual en la web del evento.



Sin embargo, para esta edición se desarolló una app para comprar entradas y también canjear el código que se dará a cada acreditación e invitación.



Esta app, llamada “La Rural”, estará disponible a partir del lunes 6 de septiembre para IOS y Android. Estas entradas se podrán canjear en las puertas de acceso o descargar previamente.

El costo de las entradas será de $300 las generales, mientras que las entradas de menores costarán $200.