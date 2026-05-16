Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 15 de mayo de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 15 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 001

2. 238

3. 772

4. 104

5. 581

6. 216

7. 481

8. 070

9. 945

10. 921

11. 025

12. 129

13. 263

14. 680

15. 687

16. 852

17. 087

18. 240

19. 754

20. 086



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 01

• 04

• 16

• 17

• 21

• 25

• 29

• 38

• 40

• 45

• 52

• 54

• 63

• 70

• 72

• 80

• 81

• 86

• 87

• 94



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 940

2. 895

3. 727

4. 138

5. 787

6. 893

7. 098

8. 150

9. 449

10. 093

11. 127

12. 264

13. 170

14. 606

15. 501

16. 448

17. 501

18. 653

19. 518

20. 440

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 01

• 06

• 18

• 27

• 30

• 37

• 38

• 40

• 48

• 49

• 50

• 53

• 58

• 62

• 64

• 70

• 87

• 93

• 95

• 98



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.