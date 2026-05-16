Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 15 de mayo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este viernes 15 de mayo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 15 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 001
2. 238
3. 772
4. 104
5. 581
6. 216
7. 481
8. 070
9. 945
10. 921
11. 025
12. 129
13. 263
14. 680
15. 687
16. 852
17. 087
18. 240
19. 754
20. 086
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 01
• 04
• 16
• 17
• 21
• 25
• 29
• 38
• 40
• 45
• 52
• 54
• 63
• 70
• 72
• 80
• 81
• 86
• 87
• 94
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 940
2. 895
3. 727
4. 138
5. 787
6. 893
7. 098
8. 150
9. 449
10. 093
11. 127
12. 264
13. 170
14. 606
15. 501
16. 448
17. 501
18. 653
19. 518
20. 440
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 01
• 06
• 18
• 27
• 30
• 37
• 38
• 40
• 48
• 49
• 50
• 53
• 58
• 62
• 64
• 70
• 87
• 93
• 95
• 98
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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