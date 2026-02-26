Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 25 de febrero de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 25 de febrero de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 25 de febrero de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 104
2. 479
3. 680
4. 399
5. 754
6. 332
7. 921
8. 185
9. 325
10. 296
11. 545
12. 828
13. 900
14. 594
15. 093
16. 609
17. 628
18. 502
19. 811
20. 029
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 02
• 04
• 09
• 11
• 21
• 25
• 28
• 29
• 32
• 45
• 54
• 55
• 79
• 80
• 85
• 93
• 94
• 96
• 99
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 932
2. 540
3. 895
4. 787
5. 501
6. 765
7. 175
8. 716
9. 905
10. 805
11. 170
12. 775
13. 330
14. 621
15. 259
16. 018
17. 287
18. 353
19. 720
20. 301
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 01
• 05
• 09
• 16
• 18
• 20
• 21
• 30
• 32
• 35
• 40
• 53
• 59
• 65
• 70
• 75
• 78
• 87
• 95
• 98
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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