Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 25 de febrero de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 25 de febrero de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 104

2. 479

3. 680

4. 399

5. 754

6. 332

7. 921

8. 185

9. 325

10. 296

11. 545

12. 828

13. 900

14. 594

15. 093

16. 609

17. 628

18. 502

19. 811

20. 029



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 02

• 04

• 09

• 11

• 21

• 25

• 28

• 29

• 32

• 45

• 54

• 55

• 79

• 80

• 85

• 93

• 94

• 96

• 99



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 932

2. 540

3. 895

4. 787

5. 501

6. 765

7. 175

8. 716

9. 905

10. 805

11. 170

12. 775

13. 330

14. 621

15. 259

16. 018

17. 287

18. 353

19. 720

20. 301

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 01

• 05

• 09

• 16

• 18

• 20

• 21

• 30

• 32

• 35

• 40

• 53

• 59

• 65

• 70

• 75

• 78

• 87

• 95

• 98



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.