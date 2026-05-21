Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 20 de mayo de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 20 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 579

2. 100

3. 219

4. 822

5. 101

6. 390

7. 461

8. 643

9. 360

10. 467

11. 123

12. 569

13. 133

14. 663

15. 815

16. 387

17. 898

18. 399

19. 534

20. 289



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 01

• 15

• 19

• 22

• 23

• 33

• 34

• 43

• 60

• 61

• 63

• 67

• 69

• 79

• 87

• 89

• 90

• 98

• 99



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 019

2. 334

3. 682

4. 604

5. 754

6. 147

7. 370

8. 845

9. 595

10. 968

11. 733

12. 400

13. 980

14. 210

15. 992

16. 358

17. 845

18. 274

19. 849

20. 369

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 00

• 04

• 10

• 19

• 25

• 33

• 34

• 45

• 47

• 49

• 54

• 58

• 68

• 69

• 70

• 74

• 80

• 82

• 92

• 95



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.