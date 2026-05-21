Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 20 de mayo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 20 de mayo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 20 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 579
2. 100
3. 219
4. 822
5. 101
6. 390
7. 461
8. 643
9. 360
10. 467
11. 123
12. 569
13. 133
14. 663
15. 815
16. 387
17. 898
18. 399
19. 534
20. 289
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 01
• 15
• 19
• 22
• 23
• 33
• 34
• 43
• 60
• 61
• 63
• 67
• 69
• 79
• 87
• 89
• 90
• 98
• 99
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 019
2. 334
3. 682
4. 604
5. 754
6. 147
7. 370
8. 845
9. 595
10. 968
11. 733
12. 400
13. 980
14. 210
15. 992
16. 358
17. 845
18. 274
19. 849
20. 369
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 00
• 04
• 10
• 19
• 25
• 33
• 34
• 45
• 47
• 49
• 54
• 58
• 68
• 69
• 70
• 74
• 80
• 82
• 92
• 95
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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