Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 3 de marzo de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 3 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 865

2. 259

3. 715

4. 542

5. 723

6. 943

7. 640

8. 046

9. 631

10. 528

11. 472

12. 437

13. 814

14. 729

15. 214

16. 135

17. 121

18. 901

19. 157

20. 049



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 01

• 14

• 15

• 21

• 23

• 28

• 29

• 31

• 35

• 37

• 40

• 42

• 43

• 46

• 49

• 57

• 59

• 65

• 72

• 80



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 538

2. 340

3. 238

4. 965

5. 409

6. 955

7. 306

8. 731

9. 807

10. 773

11. 102

12. 534

13. 528

14. 015

15. 217

16. 154

17. 278

18. 348

19. 650

20. 813

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 02

• 04

• 06

• 07

• 09

• 13

• 15

• 17

• 28

• 31

• 34

• 38

• 40

• 48

• 50

• 54

• 55

• 65

• 73

• 78



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.