Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 3 de marzo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 3 de marzo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 3 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 865
2. 259
3. 715
4. 542
5. 723
6. 943
7. 640
8. 046
9. 631
10. 528
11. 472
12. 437
13. 814
14. 729
15. 214
16. 135
17. 121
18. 901
19. 157
20. 049
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 01
• 14
• 15
• 21
• 23
• 28
• 29
• 31
• 35
• 37
• 40
• 42
• 43
• 46
• 49
• 57
• 59
• 65
• 72
• 80
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 538
2. 340
3. 238
4. 965
5. 409
6. 955
7. 306
8. 731
9. 807
10. 773
11. 102
12. 534
13. 528
14. 015
15. 217
16. 154
17. 278
18. 348
19. 650
20. 813
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 02
• 04
• 06
• 07
• 09
• 13
• 15
• 17
• 28
• 31
• 34
• 38
• 40
• 48
• 50
• 54
• 55
• 65
• 73
• 78
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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