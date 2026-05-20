Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 19 de mayo de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 19 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 442

2. 381

3. 080

4. 756

5. 692

6. 602

7. 343

8. 685

9. 310

10. 807

11. 480

12. 062

13. 218

14. 876

15. 000

16. 475

17. 715

18. 204

19. 049

20. 750



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 02

• 04

• 07

• 10

• 15

• 18

• 42

• 43

• 49

• 50

• 56

• 62

• 64

• 75

• 76

• 80

• 81

• 85

• 92



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 176

2. 999

3. 911

4. 027

5. 915

6. 481

7. 368

8. 473

9. 408

10. 060

11. 882

12. 108

13. 544

14. 613

15. 380

16. 229

17. 947

18. 650

19. 565

20. 202

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 02

• 04

• 08

• 11

• 13

• 15

• 27

• 29

• 44

• 47

• 50

• 60

• 65

• 68

• 73

• 76

• 80

• 81

• 82

• 99



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.