Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 19 de mayo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 19 de mayo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 19 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 442
2. 381
3. 080
4. 756
5. 692
6. 602
7. 343
8. 685
9. 310
10. 807
11. 480
12. 062
13. 218
14. 876
15. 000
16. 475
17. 715
18. 204
19. 049
20. 750
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 02
• 04
• 07
• 10
• 15
• 18
• 42
• 43
• 49
• 50
• 56
• 62
• 64
• 75
• 76
• 80
• 81
• 85
• 92
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 176
2. 999
3. 911
4. 027
5. 915
6. 481
7. 368
8. 473
9. 408
10. 060
11. 882
12. 108
13. 544
14. 613
15. 380
16. 229
17. 947
18. 650
19. 565
20. 202
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 02
• 04
• 08
• 11
• 13
• 15
• 27
• 29
• 44
• 47
• 50
• 60
• 65
• 68
• 73
• 76
• 80
• 81
• 82
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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