Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 17 de marzo de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 17 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 431

2. 694

3. 665

4. 469

5. 686

6. 265

7. 665

8. 928

9. 114

10. 879

11. 135

12. 283

13. 071

14. 034

15. 491

16. 895

17. 863

18. 214

19. 591

20. 848



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 14

• 24

• 28

• 31

• 32

• 34

• 35

• 43

• 48

• 63

• 65

• 69

• 71

• 79

• 80

• 83

• 86

• 91

• 94

• 95



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 442

2. 489

3. 630

4. 053

5. 144

6. 650

7. 080

8. 685

9. 672

10. 471

11. 909

12. 563

13. 933

14. 003

15. 193

16. 101

17. 988

18. 490

19. 048

20. 250

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 01

• 03

• 09

• 30

• 33

• 42

• 44

• 48

• 50

• 53

• 63

• 71

• 72

• 75

• 80

• 85

• 88

• 89

• 90

• 93



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.