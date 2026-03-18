Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 17 de marzo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 17 de marzo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 17 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 431
2. 694
3. 665
4. 469
5. 686
6. 265
7. 665
8. 928
9. 114
10. 879
11. 135
12. 283
13. 071
14. 034
15. 491
16. 895
17. 863
18. 214
19. 591
20. 848
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 14
• 24
• 28
• 31
• 32
• 34
• 35
• 43
• 48
• 63
• 65
• 69
• 71
• 79
• 80
• 83
• 86
• 91
• 94
• 95
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 442
2. 489
3. 630
4. 053
5. 144
6. 650
7. 080
8. 685
9. 672
10. 471
11. 909
12. 563
13. 933
14. 003
15. 193
16. 101
17. 988
18. 490
19. 048
20. 250
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 01
• 03
• 09
• 30
• 33
• 42
• 44
• 48
• 50
• 53
• 63
• 71
• 72
• 75
• 80
• 85
• 88
• 89
• 90
• 93
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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