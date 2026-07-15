Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 14 de julio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 14 de julio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 14 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 401
2. 824
3. 548
4. 381
5. 295
6. 891
7. 612
8. 036
9. 647
10. 667
11. 122
12. 895
13. 406
14. 242
15. 138
16. 987
17. 179
18. 004
19. 820
20. 628
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 01
• 04
• 06
• 12
• 20
• 22
• 24
• 28
• 36
• 38
• 42
• 44
• 47
• 48
• 67
• 79
• 81
• 87
• 91
• 95
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 927
2. 286
3. 025
4. 168
5. 212
6. 530
7. 557
8. 538
9. 649
10. 298
11. 734
12. 776
13. 698
14. 190
15. 250
16. 065
17. 864
18. 419
19. 868
20. 861
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 12
• 19
• 25
• 27
• 30
• 34
• 38
• 49
• 50
• 57
• 59
• 61
• 64
• 65
• 68
• 73
• 76
• 86
• 90
• 98
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
¿Encontraste un error?