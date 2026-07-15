Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 14 de julio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 14 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 401

2. 824

3. 548

4. 381

5. 295

6. 891

7. 612

8. 036

9. 647

10. 667

11. 122

12. 895

13. 406

14. 242

15. 138

16. 987

17. 179

18. 004

19. 820

20. 628



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 01

• 04

• 06

• 12

• 20

• 22

• 24

• 28

• 36

• 38

• 42

• 44

• 47

• 48

• 67

• 79

• 81

• 87

• 91

• 95



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 927

2. 286

3. 025

4. 168

5. 212

6. 530

7. 557

8. 538

9. 649

10. 298

11. 734

12. 776

13. 698

14. 190

15. 250

16. 065

17. 864

18. 419

19. 868

20. 861

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 12

• 19

• 25

• 27

• 30

• 34

• 38

• 49

• 50

• 57

• 59

• 61

• 64

• 65

• 68

• 73

• 76

• 86

• 90

• 98



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.