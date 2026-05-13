Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 12 de mayo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 12 de mayo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 12 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 644
2. 096
3. 004
4. 943
5. 064
6. 095
7. 821
8. 912
9. 378
10. 077
11. 917
12. 245
13. 985
14. 349
15. 681
16. 270
17. 182
18. 831
19. 438
20. 082
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 04
• 12
• 17
• 21
• 31
• 36
• 38
• 43
• 44
• 45
• 49
• 64
• 70
• 77
• 78
• 81
• 82
• 85
• 95
• 96
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 650
2. 045
3. 224
4. 193
5. 827
6. 626
7. 470
8. 466
9. 028
10. 532
11. 524
12. 048
13. 082
14. 320
15. 357
16. 171
17. 032
18. 922
19. 160
20. 255
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 08
• 20
• 22
• 24
• 26
• 27
• 28
• 32
• 45
• 48
• 50
• 55
• 56
• 57
• 60
• 66
• 70
• 71
• 82
• 93
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
¿Encontraste un error?