Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 12 de mayo de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 12 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 644

2. 096

3. 004

4. 943

5. 064

6. 095

7. 821

8. 912

9. 378

10. 077

11. 917

12. 245

13. 985

14. 349

15. 681

16. 270

17. 182

18. 831

19. 438

20. 082



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 04

• 12

• 17

• 21

• 31

• 36

• 38

• 43

• 44

• 45

• 49

• 64

• 70

• 77

• 78

• 81

• 82

• 85

• 95

• 96



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 650

2. 045

3. 224

4. 193

5. 827

6. 626

7. 470

8. 466

9. 028

10. 532

11. 524

12. 048

13. 082

14. 320

15. 357

16. 171

17. 032

18. 922

19. 160

20. 255

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 08

• 20

• 22

• 24

• 26

• 27

• 28

• 32

• 45

• 48

• 50

• 55

• 56

• 57

• 60

• 66

• 70

• 71

• 82

• 93



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.