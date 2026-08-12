Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 11 de agosto de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 11 de agosto de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 11 de agosto de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 660
2. 573
3. 675
4. 915
5. 118
6. 376
7. 814
8. 152
9. 558
10. 435
11. 389
12. 237
13. 069
14. 843
15. 712
16. 892
17. 520
18. 525
19. 341
20. 364
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 12
• 14
• 15
• 18
• 20
• 25
• 35
• 37
• 41
• 43
• 52
• 58
• 60
• 64
• 69
• 73
• 75
• 76
• 89
• 92
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 850
2. 393
3. 061
4. 506
5. 254
6. 468
7. 107
8. 649
9. 310
10. 103
11. 496
12. 867
13. 795
14. 981
15. 711
16. 469
17. 137
18. 427
19. 654
20. 480
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 03
• 06
• 07
• 10
• 11
• 27
• 37
• 39
• 49
• 50
• 54
• 61
• 67
• 68
• 69
• 80
• 81
• 93
• 95
• 96
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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