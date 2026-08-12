Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 11 de agosto de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 11 de agosto de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 660

2. 573

3. 675

4. 915

5. 118

6. 376

7. 814

8. 152

9. 558

10. 435

11. 389

12. 237

13. 069

14. 843

15. 712

16. 892

17. 520

18. 525

19. 341

20. 364



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 12

• 14

• 15

• 18

• 20

• 25

• 35

• 37

• 41

• 43

• 52

• 58

• 60

• 64

• 69

• 73

• 75

• 76

• 89

• 92



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 850

2. 393

3. 061

4. 506

5. 254

6. 468

7. 107

8. 649

9. 310

10. 103

11. 496

12. 867

13. 795

14. 981

15. 711

16. 469

17. 137

18. 427

19. 654

20. 480

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 03

• 06

• 07

• 10

• 11

• 27

• 37

• 39

• 49

• 50

• 54

• 61

• 67

• 68

• 69

• 80

• 81

• 93

• 95

• 96



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.