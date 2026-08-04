Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 3 de agosto de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 3 de agosto de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 094

2. 889

3. 296

4. 904

5. 663

6. 301

7. 454

8. 044

9. 072

10. 875

11. 027

12. 226

13. 223

14. 028

15. 456

16. 498

17. 289

18. 492

19. 036

20. 916



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 01

• 04

• 16

• 23

• 26

• 27

• 28

• 36

• 44

• 54

• 56

• 63

• 72

• 75

• 89

• 91

• 92

• 94

• 96

• 98



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 056

2. 440

3. 708

4. 784

5. 618

6. 544

7. 845

8. 319

9. 317

10. 621

11. 384

12. 740

13. 333

14. 957

15. 831

16. 346

17. 044

18. 256

19. 165

20. 711

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 08

• 11

• 17

• 18

• 19

• 21

• 29

• 31

• 33

• 38

• 40

• 44

• 45

• 46

• 48

• 56

• 57

• 65

• 84

• 96



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.