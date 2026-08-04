Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 3 de agosto de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este lunes 3 de agosto de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 3 de agosto de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 094
2. 889
3. 296
4. 904
5. 663
6. 301
7. 454
8. 044
9. 072
10. 875
11. 027
12. 226
13. 223
14. 028
15. 456
16. 498
17. 289
18. 492
19. 036
20. 916
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 01
• 04
• 16
• 23
• 26
• 27
• 28
• 36
• 44
• 54
• 56
• 63
• 72
• 75
• 89
• 91
• 92
• 94
• 96
• 98
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 056
2. 440
3. 708
4. 784
5. 618
6. 544
7. 845
8. 319
9. 317
10. 621
11. 384
12. 740
13. 333
14. 957
15. 831
16. 346
17. 044
18. 256
19. 165
20. 711
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 08
• 11
• 17
• 18
• 19
• 21
• 29
• 31
• 33
• 38
• 40
• 44
• 45
• 46
• 48
• 56
• 57
• 65
• 84
• 96
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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