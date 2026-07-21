Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 20 de julio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 20 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 488

2. 743

3. 406

4. 904

5. 379

6. 699

7. 586

8. 041

9. 228

10. 408

11. 219

12. 439

13. 539

14. 938

15. 423

16. 450

17. 401

18. 001

19. 722

20. 229



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 01

• 02

• 04

• 06

• 08

• 19

• 22

• 23

• 28

• 29

• 38

• 39

• 41

• 43

• 50

• 79

• 86

• 88

• 91

• 99



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 692

2. 558

3. 282

4. 741

5. 809

6. 085

7. 551

8. 747

9. 411

10. 776

11. 911

12. 737

13. 440

14. 600

15. 833

16. 534

17. 414

18. 136

19. 220

20. 434

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 00

• 09

• 11

• 14

• 20

• 21

• 33

• 34

• 36

• 37

• 40

• 41

• 47

• 51

• 58

• 76

• 80

• 82

• 85

• 92



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.