Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 20 de julio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este lunes 20 de julio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 20 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 488
2. 743
3. 406
4. 904
5. 379
6. 699
7. 586
8. 041
9. 228
10. 408
11. 219
12. 439
13. 539
14. 938
15. 423
16. 450
17. 401
18. 001
19. 722
20. 229
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 01
• 02
• 04
• 06
• 08
• 19
• 22
• 23
• 28
• 29
• 38
• 39
• 41
• 43
• 50
• 79
• 86
• 88
• 91
• 99
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 692
2. 558
3. 282
4. 741
5. 809
6. 085
7. 551
8. 747
9. 411
10. 776
11. 911
12. 737
13. 440
14. 600
15. 833
16. 534
17. 414
18. 136
19. 220
20. 434
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 00
• 09
• 11
• 14
• 20
• 21
• 33
• 34
• 36
• 37
• 40
• 41
• 47
• 51
• 58
• 76
• 80
• 82
• 85
• 92
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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