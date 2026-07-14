Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 13 de julio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 13 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 352

2. 646

3. 184

4. 196

5. 814

6. 760

7. 706

8. 817

9. 275

10. 484

11. 707

12. 629

13. 372

14. 069

15. 359

16. 079

17. 335

18. 054

19. 721

20. 076



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 06

• 07

• 12

• 14

• 17

• 21

• 29

• 35

• 46

• 52

• 54

• 59

• 60

• 69

• 72

• 75

• 76

• 79

• 84

• 96



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 125

2. 589

3. 251

4. 118

5. 213

6. 710

7. 521

8. 330

9. 948

10. 392

11. 106

12. 395

13. 779

14. 122

15. 456

16. 933

17. 285

18. 879

19. 730

20. 420

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 06

• 10

• 13

• 18

• 20

• 21

• 22

• 25

• 30

• 33

• 48

• 51

• 56

• 73

• 79

• 85

• 89

• 92

• 94

• 95



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.