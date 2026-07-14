Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 13 de julio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este lunes 13 de julio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 13 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 352
2. 646
3. 184
4. 196
5. 814
6. 760
7. 706
8. 817
9. 275
10. 484
11. 707
12. 629
13. 372
14. 069
15. 359
16. 079
17. 335
18. 054
19. 721
20. 076
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 06
• 07
• 12
• 14
• 17
• 21
• 29
• 35
• 46
• 52
• 54
• 59
• 60
• 69
• 72
• 75
• 76
• 79
• 84
• 96
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 125
2. 589
3. 251
4. 118
5. 213
6. 710
7. 521
8. 330
9. 948
10. 392
11. 106
12. 395
13. 779
14. 122
15. 456
16. 933
17. 285
18. 879
19. 730
20. 420
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 06
• 10
• 13
• 18
• 20
• 21
• 22
• 25
• 30
• 33
• 48
• 51
• 56
• 73
• 79
• 85
• 89
• 92
• 94
• 95
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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