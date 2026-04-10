Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 9 de abril de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 9 de abril de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 9 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 891
2. 501
3. 734
4. 419
5. 862
6. 086
7. 519
8. 894
9. 748
10. 668
11. 242
12. 935
13. 047
14. 261
15. 569
16. 722
17. 902
18. 161
19. 426
20. 506
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 01
• 02
• 06
• 19
• 22
• 24
• 26
• 34
• 35
• 42
• 47
• 48
• 61
• 62
• 68
• 69
• 72
• 86
• 91
• 94
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 104
2. 911
3. 626
4. 038
5. 253
6. 875
7. 990
8. 382
9. 718
10. 536
11. 452
12. 312
13. 204
14. 218
15. 242
16. 541
17. 899
18. 767
19. 821
20. 932
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 04
• 11
• 12
• 18
• 21
• 26
• 32
• 36
• 38
• 41
• 42
• 50
• 52
• 53
• 67
• 72
• 75
• 82
• 90
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
¿Encontraste un error?