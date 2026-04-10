Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 9 de abril de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 9 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 891

2. 501

3. 734

4. 419

5. 862

6. 086

7. 519

8. 894

9. 748

10. 668

11. 242

12. 935

13. 047

14. 261

15. 569

16. 722

17. 902

18. 161

19. 426

20. 506



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 01

• 02

• 06

• 19

• 22

• 24

• 26

• 34

• 35

• 42

• 47

• 48

• 61

• 62

• 68

• 69

• 72

• 86

• 91

• 94



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 104

2. 911

3. 626

4. 038

5. 253

6. 875

7. 990

8. 382

9. 718

10. 536

11. 452

12. 312

13. 204

14. 218

15. 242

16. 541

17. 899

18. 767

19. 821

20. 932

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 04

• 11

• 12

• 18

• 21

• 26

• 32

• 36

• 38

• 41

• 42

• 50

• 52

• 53

• 67

• 72

• 75

• 82

• 90

• 99



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.