Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 2 de julio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 2 de julio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 2 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 828
2. 691
3. 101
4. 375
5. 527
6. 395
7. 091
8. 620
9. 652
10. 514
11. 046
12. 298
13. 589
14. 713
15. 513
16. 296
17. 878
18. 208
19. 150
20. 151
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 01
• 08
• 13
• 14
• 20
• 27
• 28
• 31
• 46
• 50
• 51
• 52
• 75
• 78
• 89
• 91
• 95
• 96
• 97
• 98
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 770
2. 333
3. 283
4. 567
5. 798
6. 191
7. 517
8. 090
9. 869
10. 691
11. 367
12. 049
13. 102
14. 436
15. 815
16. 567
17. 231
18. 120
19. 808
20. 407
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 02
• 03
• 07
• 08
• 15
• 17
• 20
• 31
• 33
• 36
• 37
• 49
• 52
• 67
• 69
• 70
• 83
• 90
• 91
• 98
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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