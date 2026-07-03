Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 2 de julio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 2 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 828

2. 691

3. 101

4. 375

5. 527

6. 395

7. 091

8. 620

9. 652

10. 514

11. 046

12. 298

13. 589

14. 713

15. 513

16. 296

17. 878

18. 208

19. 150

20. 151



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 01

• 08

• 13

• 14

• 20

• 27

• 28

• 31

• 46

• 50

• 51

• 52

• 75

• 78

• 89

• 91

• 95

• 96

• 97

• 98



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 770

2. 333

3. 283

4. 567

5. 798

6. 191

7. 517

8. 090

9. 869

10. 691

11. 367

12. 049

13. 102

14. 436

15. 815

16. 567

17. 231

18. 120

19. 808

20. 407

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 02

• 03

• 07

• 08

• 15

• 17

• 20

• 31

• 33

• 36

• 37

• 49

• 52

• 67

• 69

• 70

• 83

• 90

• 91

• 98



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.