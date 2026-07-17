Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 16 de julio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 16 de julio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 16 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 335
2. 194
3. 035
4. 445
5. 617
6. 517
7. 494
8. 882
9. 987
10. 976
11. 620
12. 537
13. 493
14. 037
15. 513
16. 853
17. 243
18. 103
19. 584
20. 391
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 03
• 13
• 17
• 20
• 35
• 37
• 43
• 45
• 53
• 56
• 58
• 69
• 76
• 82
• 84
• 87
• 89
• 91
• 93
• 94
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 271
2. 072
3. 627
4. 095
5. 225
6. 469
7. 372
8. 844
9. 798
10. 278
11. 812
12. 705
13. 866
14. 414
15. 868
16. 765
17. 095
18. 863
19. 707
20. 705
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 05
• 07
• 12
• 14
• 25
• 27
• 34
• 44
• 47
• 52
• 63
• 65
• 66
• 68
• 69
• 71
• 72
• 78
• 95
• 98
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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