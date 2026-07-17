Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 16 de julio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 16 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 335

2. 194

3. 035

4. 445

5. 617

6. 517

7. 494

8. 882

9. 987

10. 976

11. 620

12. 537

13. 493

14. 037

15. 513

16. 853

17. 243

18. 103

19. 584

20. 391



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 03

• 13

• 17

• 20

• 35

• 37

• 43

• 45

• 53

• 56

• 58

• 69

• 76

• 82

• 84

• 87

• 89

• 91

• 93

• 94



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 271

2. 072

3. 627

4. 095

5. 225

6. 469

7. 372

8. 844

9. 798

10. 278

11. 812

12. 705

13. 866

14. 414

15. 868

16. 765

17. 095

18. 863

19. 707

20. 705

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 05

• 07

• 12

• 14

• 25

• 27

• 34

• 44

• 47

• 52

• 63

• 65

• 66

• 68

• 69

• 71

• 72

• 78

• 95

• 98



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.