Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 14 de mayo de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 14 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 004

2. 313

3. 313

4. 014

5. 125

6. 750

7. 221

8. 718

9. 930

10. 886

11. 180

12. 749

13. 549

14. 655

15. 018

16. 491

17. 703

18. 849

19. 130

20. 736



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 03

• 04

• 13

• 14

• 18

• 21

• 25

• 30

• 36

• 43

• 49

• 50

• 55

• 62

• 80

• 85

• 86

• 91

• 96

• 97



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 211

2. 063

3. 897

4. 141

5. 668

6. 297

7. 720

8. 042

9. 571

10. 119

11. 310

12. 415

13. 396

14. 433

15. 896

16. 619

17. 607

18. 934

19. 740

20. 885

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 00

• 07

• 10

• 11

• 15

• 19

• 20

• 21

• 33

• 34

• 40

• 41

• 42

• 63

• 68

• 71

• 85

• 92

• 96

• 97



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.