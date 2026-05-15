Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 14 de mayo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 14 de mayo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 14 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 004
2. 313
3. 313
4. 014
5. 125
6. 750
7. 221
8. 718
9. 930
10. 886
11. 180
12. 749
13. 549
14. 655
15. 018
16. 491
17. 703
18. 849
19. 130
20. 736
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 03
• 04
• 13
• 14
• 18
• 21
• 25
• 30
• 36
• 43
• 49
• 50
• 55
• 62
• 80
• 85
• 86
• 91
• 96
• 97
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 211
2. 063
3. 897
4. 141
5. 668
6. 297
7. 720
8. 042
9. 571
10. 119
11. 310
12. 415
13. 396
14. 433
15. 896
16. 619
17. 607
18. 934
19. 740
20. 885
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 00
• 07
• 10
• 11
• 15
• 19
• 20
• 21
• 33
• 34
• 40
• 41
• 42
• 63
• 68
• 71
• 85
• 92
• 96
• 97
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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