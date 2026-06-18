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El próximo sorteo del 5 de Oro se realizará en un día atípico: para qué fecha se cambió y qué pozos tendrá

Una nueva edición del popular juego oficial se llevará a cabo en su horario habitual y pero en un día de la semana distinto. Los pozos alcanzan aproximadamente los $ 32.700.000. Mirá cómo participar.

El País
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18/06/2026, 18:15
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Boleto del 5 de Oro siendo impreso.
Boleto del 5 de Oro siendo impreso.
Foto: Leonardo Mainé/El País.

El 5 de Oro tendrá su próximo sorteo este lunes 22 de junio de 2026. Será a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 26.800.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 5.900.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 32.700.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

Sorteo del 5 de Oro de este miércoles 17 de junio: un apostador acertó el Revancha y ganó más de $ 27 millones

El último sorteo fue el miércoles, cuando salieron los siguientes números ganadores: 19, 24, 27, 32, 44 y la bolilla extra 45, para el de Oro; y 2, 8, 15, 16 y 22, para el Revancha.

Los distintos pozos de este sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:

  • Pozo de Oro: 0 aciertos
  • Pozo Revancha: 1 acierto
  • Pozo de Plata: 1 acierto
Boleta de 5 de Oro.
Boleta de 5 de Oro.
Leonardo Maine/Archivo El Pais

¿Cómo jugar al 5 de Oro y hasta qué hora se puede participar?

Se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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