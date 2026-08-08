El pronóstico para hoy sabado 8 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
La temperatura en el territorio nacional irá desde los 5°C y alcanzará una máxima de 17°C, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología esta mañana de sabado 8 de agosto de 2026.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el sábado 8 de agosto de 2026 tendrá como mínima más baja del país 0°C y como máxima más alta 17°C.
En el noroeste, la mañana estará clara a algo nubosa, con períodos de mayor nubosidad y presencia de neblinas y bancos de niebla. La tarde/noche continuará con cielo claro a algo nuboso, también con intervalos nubosos. La temperatura será de mínima 5°C y máxima 17°C.
Para el noreste, la mañana presentará cielo claro a algo nuboso, con períodos nubosos, heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas. Hacia la tarde/noche persistirá el cielo claro a algo nuboso, con algunos períodos de nubosidad. La temperatura será de mínima 2°C y máxima 16°C.
En el suroeste, la mañana tendrá cielo algo nuboso, con períodos nubosos, heladas agrometeorológicas, neblinas y precipitaciones escasas, además de rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. La tarde/noche estará clara a algo nubosa, con rachas de hasta 40 km/h en la costa. La temperatura será de mínima 3°C y máxima 15°C.
En el centro-sur, la mañana se presentará algo nubosa, con períodos nubosos, heladas, neblinas y precipitaciones escasas, junto con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Durante la tarde/noche el cielo estará claro a algo nuboso, con rachas de hasta 50 km/h en la costa. La temperatura será de mínima 3°C y máxima 14°C.
En el este, la mañana estará algo nubosa, con períodos nubosos, heladas, neblinas y precipitaciones escasas, además de rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. La tarde/noche pasará a cielo claro y algo nuboso, con períodos nubosos, ambiente ventoso en la costa, precipitaciones escasas, viento del NW al SW de 10 a 40 km/h y rachas de 50 a 60 km/h en zonas costeras. La temperatura será de mínima 0°C y máxima 13°C.
En Punta del Este, la mañana tendrá cielo algo nuboso, con períodos nubosos, precipitaciones escasas y rachas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche el cielo estará claro a algo nuboso, con períodos nubosos, condiciones ventosas, precipitaciones escasas, viento del SW de 10 a 40 km/h y rachas de 50 a 60 km/h. La temperatura será de mínima 7°C y máxima 11°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará algo nubosa, con períodos nubosos, precipitaciones escasas y rachas de hasta 40 km/h. La tarde/noche estará clara a algo nubosa, con rachas de hasta 40 km/h. La temperatura será de mínima 4°C y máxima 12°C.
La tendencia para los próximos días marca la continuidad de jornadas frías, con cielos entre claros y nubosos, heladas agrometeorológicas, neblinas y bancos de niebla, además de vientos del sur y sureste con algunas rachas.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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