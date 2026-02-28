El pronóstico para hoy sabado 28 de febrero de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que las temperaturas en la República Oriental del Uruguay para hoy sábado 28 de febrero oscilan entre los 8 °C y los 31 °C.

En la zona del noroeste, para la mañana se anticipa un cielo algo nuboso a nuboso, con vientos provenientes del noreste con una velocidad de 10 a 30 km/h. La tarde y el final del día se mantendrán con condiciones similares, con vientos del sector este. La temperatura mínima se espera en 13 °C y la máxima en 30 °C.

Para el noreste del país, el pronóstico de la mañana muestra un tiempo algo nuboso con períodos de claro y presencia de neblinas y bancos de niebla, con vientos desde el noreste y este entre 10 y 30 km/h. En horas de la tarde y nocturnas, se espera un cielo claro y algo nuboso. Las temperaturas para esta región variarán entre los 9 °C y los 30 °C.

En el suroeste, las previsiones matutinas son de un cielo algo nuboso a nuboso, con vientos del noreste y norte de 10 a 30 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 40 km/h en zonas costeras. Entrando la tarde y la noche, las condiciones serán similares, con vientos del sector este y rachas de viento en las zonas costeras. Se prevén temperaturas que irán de 13 °C a 31 °C.

Centrando la atención en el centro-sur, las condiciones meteorológicas se presentan algo nubosas con períodos de claro durante la mañana, y vientos del noreste alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Ya en el final del día, la situación se mantiene sin grandes cambios. La temperatura oscilará entre 11 °C y 31 °C.

En la región este se espera una mañana con tiempo algo nuboso, períodos de claro y neblinas, además de bancos de niebla, con vientos desde el sector este de 10 a 30 km/h. Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá algo nuboso, períodos de claro y neblinas, con ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 40 km/h. Las temperaturas en esta área estarán entre los 8 °C y los 29 °C.

En lo que respecta a Punta del Este, se pronostica para las primeras horas del día un clima algo nuboso con períodos de claro y vientos del noreste al sureste de 10 a 30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. La noche se presentará con características similares, aunque los vientos cambiarán del sureste al noreste. Los termómetros marcarán entre 17 °C y 25 °C.

Por último, para Montevideo y el Área Metropolitana, se prevé una mañana con cielo algo nuboso y períodos de claro, con vientos del noreste de 10 a 30 km/h y rachas que pueden llegar a 40 km/h. A medida que avance el día hacia la tarde y noche, la situación climática se mantiene constante. La temperatura mínima será de 13 °C y la máxima de 30 °C.

El pronóstico de Inumet para los próximos días

Los próximos días mostrarán un patrón de estabilidad en el clima con predominio de cielos claros y algo nubosos en todo el territorio nacional. Se espera una leve tendencia al aumento de temperaturas. Las ráfagas de viento serán relevantes en algunas zonas costeras, y la presencia de neblinas matutinas no será inusual en áreas del este y centro-sur del país. El Inumet recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico ante cualquier cambio.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.