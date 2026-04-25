El pronóstico para hoy sabado 25 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el sábado 25 de abril se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre 11°C y 25°C en el país.

En la zona noroeste, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, acompañada de nieblas y neblinas, con probables precipitaciones. Durante la tarde y la noche se mantendrá nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones y tormentas aisladas. Temperatura mínima de 15°C y máxima de 25°C.E

En el noreste, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, y baja probabilidad de precipitaciones escasas. Hacia la tarde y noche se espera un cielo nuboso con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones y probables tormentas. Temperatura mínima de 13°C y máxima de 24°C.

En el suroeste, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, con precipitaciones y probables tormentas. Durante la tarde y la noche continuará nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, con probables precipitaciones y tormentas. Temperatura mínima de 12°C y máxima de 24°C.

En el centro-sur, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, con precipitaciones y probables tormentas. En la tarde y noche se prevé cielo nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones y probables tormentas. Temperatura mínima de 13°C y máxima de 23°C.

En el este, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas, y baja probabilidad de precipitaciones escasas. Durante la tarde y la noche continuará nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones y probables tormentas. Temperatura mínima de 11°C y máxima de 22°C.

En Punta del Este, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, acompañada de nieblas y neblinas. Hacia la tarde y noche se espera cielo nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, con probables precipitaciones escasas. Temperatura mínima de 16°C y máxima de 20°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche continuará nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, con probables precipitaciones y tormentas. Temperatura mínima de 12°C y máxima de 22°C.

Para los días siguientes, Inumet prevé un desmejoramiento de las condiciones con aumento de la inestabilidad, presencia de precipitaciones y tormentas, descenso de temperatura y posterior mejora con disminución de nubosidad hacia el inicio de la semana.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.