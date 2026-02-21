El pronóstico para hoy sábado 21 de febrero de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el sábado 21 de febrero las temperaturas fluctuarán entre los 10°C de mínima y los 30°C de máxima en las diferentes zonas del país.

Para el noroeste del territorio, en las horas de la mañana se anuncia un cielo claro y algo nuboso, sin menciones de precipitaciones. A partir de la tarde, se espera que el ambiente esté algo nuboso y nuboso, manteniéndose sin precipitaciones. Se pronostican vientos del sector este con velocidades de 10 a 30 km/h y rachas que pueden alcanzar los 40 km/h por la mañana y los 50 km/h en el final del día. Las temperaturas permanecerán entre los 18°C y los 30°C.

En el noreste del país, la mañana se presentará clara y algo nubosa con períodos de nubosidad y presencia de nieblas y neblinas. Hacia el final del día, se anticipa un cielo nuboso con períodos de cubierto y vientos del sector este de 10 a 40 km/h, así como rachas de hasta 60 km/h. Se esperan temperaturas que oscilarán entre los 16°C y los 29°C.Para la región suroeste, la predicción de la mañana es de un clima claro y algo nuboso, mientras que hacia la tarde y noche se prevé nubosidad y posibilidad de vientos con rachas que podrían llegar hasta los 50 km/h en zonas costeras. Las temperaturas estarán comprendidas entre 13°C y 30°C.

En el centro-sur del país se espera que la mañana esté clara y algo nubosa con períodos de nubosos y posibles neblinas. En la tarde y noche, el cielo permanecerá nuboso y ventoso en zonas costeras, con vientos del sector este que podrían registrar rachas de hasta 60 km/h. El termómetro marcará entre 12°C y 30°C.

Al este, se pronostica para la mañana un tiempo claro y algo nuboso con períodos nubosos y presencia ocasional de nieblas y neblinas. Posteriormente, en el final del día, se prevé algo nuboso y nuboso con períodos cubiertos y neblinas, acompañado de vientos del sector este con rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas variarán entre 10°C y 30°C.

Hacia Punta del Este, el clima será mayormente claro y algo nuboso durante la mañana, sin reporte de fenómenos significativos. La tarde y noche se mantendrán nubosas, con vientos del sector este y temperaturas que se moverán entre los 17°C y 24°C.

Gente corriendo por la Rambla Sur de Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/archivo El País.

En Montevideo y el Área Metropolitana, se anticipa una mañana clara y algo nubosa, seguida por un final del día nuboso y ventoso, con vientos del sector este alcanzando rachas que podrían superar los 60 km/h. La franja de temperaturas se mantendrá entre 14°C y 27°C.

Como resumen del pronóstico general para los próximos días, Inumet advierte sobre la llegada de nubosidad y condiciones más inestables hacia el fin del fin de semana, con aumento de la probabilidad de precipitaciones y posible formación de tormentas aisladas en varias zonas del país. Las temperaturas continuarán en un rango similar al registrado en los días previos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.