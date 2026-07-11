El pronóstico para hoy sabado 11 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
La temperatura en el territorio nacional irá desde los 7°C y alcanzará una máxima de 20°C, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología esta mañana de sabado 11 de julio de 2026.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el sábado 11 de julio de 2026 tendrá una mínima país de 6°C y una máxima de 20°C.
En el noroeste, la mañana se presenta con cielo cubierto a nuboso, con períodos de algo nuboso, nieblas y neblinas, además de probables precipitaciones aisladas. Hacia la tarde/noche predomina un escenario nuboso y cubierto, también con períodos de algo nuboso y neblinas. Temperatura mínima de 7°C y máxima de 20°C.
Para el noreste, la mañana estará nubosa y cubierta, con nieblas, neblinas y probables precipitaciones. En la tarde/noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y probables tormentas. Temperatura mínima de 8°C y máxima de 18°C.
En el suroeste, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso, nieblas, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones. Durante la tarde/noche se mantendrá la nubosidad, con períodos de algo nuboso y baja probabilidad de precipitaciones. Temperatura mínima de 6°C y máxima de 18°C.
En el centro-sur, la mañana será nubosa y cubierta, con nieblas, neblinas y precipitaciones aisladas. Para la tarde/noche el cielo estará nuboso, con períodos de cubierto, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. Temperatura mínima de 7°C y máxima de 16°C.
En el este, la mañana se desarrollará con cielo nuboso y cubierto, nieblas, neblinas y precipitaciones aisladas. En la tarde/noche seguirá el cielo nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y probables tormentas. Temperatura mínima de 7°C y máxima de 17°C.
En Punta del Este, la mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones aisladas. Hacia la tarde/noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y rachas de hasta 40 km/h. Temperatura mínima de 10°C y máxima de 12°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones aisladas. Durante la tarde/noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones aisladas. Temperatura mínima de 8°C y máxima de 13°C.
La tendencia general para los próximos días marca continuidad de la nubosidad, precipitaciones escasas o aisladas en parte del período, neblinas y bancos de niebla, con descenso de temperatura y posterior presencia de heladas en el territorio.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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