El pronóstico para hoy domingo 12 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el domingo 12 de julio de 2026 tendrá una mínima nacional de 2°C y una máxima de 15°C, de acuerdo con el pronóstico oficial.

En el noroeste, la mañana se presenta nubosa a cubierta, con algunos intervalos de menor nubosidad. Hacia la tarde y la noche, el cielo pasa a algo nuboso y nuboso, con momentos de cielo claro y presencia de neblinas. La mínima es de 5°C y la máxima de 15°C.

Para el noreste, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas y aisladas. En la tarde y la noche continuará la nubosidad, con mejoras parciales, neblinas y precipitaciones escasas y aisladas, además de rachas de hasta 40 km/h. La mínima es de 5°C y la máxima de 14°C.

En el suroeste, la mañana estará nubosa y cubierta, con mejoramientos, neblinas y precipitaciones escasas y aisladas, además de rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo quedará algo nuboso y nuboso, con períodos de cielo claro, neblinas y bancos de niebla. La mínima es de 2°C y la máxima de 14°C.

En el centro-sur, la mañana se mantendrá nubosa y cubierta, con neblinas y precipitaciones escasas y aisladas; el viento del suroeste alcanzará entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras. Durante la tarde y la noche seguirá el cielo nuboso y cubierto, con mejoramientos, neblinas, precipitaciones escasas y aisladas y rachas de 40 a 50 km/h en la costa. La mínima es de 5°C y la máxima de 13°C.

Transito por la rambla de Punta Gorda en dia de niebla en la ciudad de Montevideo, neblina, humedad, invierno, clima, estado del tiempo, ND 20250908, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con neblinas y precipitaciones escasas y aisladas, además de rachas de 40 a 50 km/h. En la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas y aisladas; el viento del suroeste estará entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. La mínima es de 7°C y la máxima de 13°C.

En Punta del Este, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas y precipitaciones escasas y aisladas; el viento del suroeste alcanzará entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Hacia la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas, viento del suroeste de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. La mínima es de 10°C y la máxima de 11°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas y precipitaciones escasas y aisladas; el viento del suroeste irá de 20 a 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h. En la tarde y la noche seguirá el cielo nuboso y cubierto, con mejoras, precipitaciones escasas y aisladas y rachas de hasta 40 km/h. La mínima es de 7°C y la máxima de 12°C.

La tendencia para los próximos días marca una mejora gradual, con ambiente frío, heladas, nieblas y neblinas, seguida por un aumento de las temperaturas, nubosidad variable y vientos del noreste.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.