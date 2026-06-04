El pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el viernes 5 de junio el clima en Uruguay tendrá una jornada con abundante nubosidad, presencia de humedad y temperaturas que, a nivel nacional, oscilarán entre 9°C y 24°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa, con períodos de menor nubosidad y presencia de neblinas y bancos de niebla, acompañada por vientos del noreste y norte de 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche persistirá un panorama nuboso con intervalos de algo nuboso, nuevamente con neblinas y bancos de niebla, mientras el viento será del sector norte de 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 24°C.

Para el noreste, la mañana se presentará nubosa con pasajes de algo nuboso y presencia de nieblas y neblinas, con vientos del noreste y norte de 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche continuará la nubosidad variable, también con nieblas y neblinas, y el viento rotará del sector norte de 10-20 km/h a variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 9°C a 23°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo nuboso, períodos de cubierto, nieblas y neblinas, además de probables precipitaciones escasas, con viento del sector norte de 10-30 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Para la tarde y la noche continuará el cielo entre nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, mientras el viento irá del sector norte al sector este de 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 23°C.

En el centro-sur, el tiempo durante la mañana estará nuboso con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, y probables precipitaciones escasas, acompañado por viento del sector norte de 10-30 km/h con períodos de variables de 0-10 km/h. En la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, con viento del sector norte de 10-20 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 10°C a 22°C.

Nubes de tormenta sobre la Playa Brava de Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, y baja probabilidad de precipitaciones, con viento del sector norte de 10-30 km/h que pasará a variables de 0-10 km/h. Más tarde, el cielo seguirá nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas y probables precipitaciones escasas, mientras el viento será variable de 0-10 km/h y luego del noreste de 10-20 km/h. Las temperaturas irán de 10°C a 21°C.

Para Punta del Este, el pronóstico marca una mañana nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, junto a vientos del sector norte de 10-30 km/h que pasarán a variables de 0-10 km/h. En la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, con viento variable de 0-10 km/h que luego será del noreste de 10-20 km/h. Las temperaturas irán de 13°C a 18°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas y probables precipitaciones escasas, mientras los vientos serán del sector norte de 10-30 km/h y pasarán a variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde y la noche seguirá el cielo nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, con viento variable de 0-10 km/h que cambiará al noreste de 10-20 km/h. Las temperaturas irán de 13°C a 21°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.