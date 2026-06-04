Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

El pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas y probables precipitaciones escasas, mientras los vientos serán del sector norte de 10-30 km/h.

El País
El País
04/06/2026, 19:15
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Fachada del Hotel Sofitel Carrasco con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Cielo con nubes en Montevideo.
Foto: Archivo El País

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el viernes 5 de junio el clima en Uruguay tendrá una jornada con abundante nubosidad, presencia de humedad y temperaturas que, a nivel nacional, oscilarán entre 9°C y 24°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa, con períodos de menor nubosidad y presencia de neblinas y bancos de niebla, acompañada por vientos del noreste y norte de 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche persistirá un panorama nuboso con intervalos de algo nuboso, nuevamente con neblinas y bancos de niebla, mientras el viento será del sector norte de 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 24°C.

"Sucesión de fenómenos anómalos": meteorólogo señala "situación atmosférica totalmente atípica" en Uruguay

Para el noreste, la mañana se presentará nubosa con pasajes de algo nuboso y presencia de nieblas y neblinas, con vientos del noreste y norte de 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche continuará la nubosidad variable, también con nieblas y neblinas, y el viento rotará del sector norte de 10-20 km/h a variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 9°C a 23°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo nuboso, períodos de cubierto, nieblas y neblinas, además de probables precipitaciones escasas, con viento del sector norte de 10-30 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Para la tarde y la noche continuará el cielo entre nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, mientras el viento irá del sector norte al sector este de 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 23°C.

En el centro-sur, el tiempo durante la mañana estará nuboso con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, y probables precipitaciones escasas, acompañado por viento del sector norte de 10-30 km/h con períodos de variables de 0-10 km/h. En la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, con viento del sector norte de 10-20 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 10°C a 22°C.

Tormenta en Punta del Este
Nubes de tormenta sobre la Playa Brava de Punta del Este.
Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, y baja probabilidad de precipitaciones, con viento del sector norte de 10-30 km/h que pasará a variables de 0-10 km/h. Más tarde, el cielo seguirá nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas y probables precipitaciones escasas, mientras el viento será variable de 0-10 km/h y luego del noreste de 10-20 km/h. Las temperaturas irán de 10°C a 21°C.

Para Punta del Este, el pronóstico marca una mañana nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, junto a vientos del sector norte de 10-30 km/h que pasarán a variables de 0-10 km/h. En la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, con viento variable de 0-10 km/h que luego será del noreste de 10-20 km/h. Las temperaturas irán de 13°C a 18°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas y probables precipitaciones escasas, mientras los vientos serán del sector norte de 10-30 km/h y pasarán a variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde y la noche seguirá el cielo nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, con viento variable de 0-10 km/h que cambiará al noreste de 10-20 km/h. Las temperaturas irán de 13°C a 21°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

¿Por qué empezó el invierno para Inumet si el solsticio es el 21 de junio? La explicación climática

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Inumet

Te puede interesar