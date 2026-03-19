El pronóstico para el viernes 20 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el viernes 20 de marzo se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y los 32°C en el territorio nacional.

En el Noroeste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso. Hacia la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad, con cielo nuboso a cubierto y probables precipitaciones y tormentas hacia la noche. Se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 32°C.

En el Noreste, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y probables precipitaciones escasas y aisladas. Durante la tarde y la noche el cielo se mantendrá nuboso con períodos de algo nuboso. Se esperan rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 31°C.

En el Suroeste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso y presencia de neblinas. Hacia la tarde y la noche se prevé un aumento de la nubosidad a cielo nuboso a cubierto, con probables precipitaciones y tormentas hacia la noche. Se esperan rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 31°C.

En el Centro-Sur, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso con neblinas. Durante la tarde y la noche se espera cielo nuboso a cubierto. Se prevén rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 30°C.

En el Este, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso, períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, con probables precipitaciones escasas y aisladas. En la tarde y noche el cielo estará nuboso con períodos de algo nuboso. Se esperan rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 28°C.

Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso. Hacia la tarde y la noche se prevé cielo nuboso a cubierto. Se esperan rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 26°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso. Durante la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad a cielo nuboso a cubierto. Se prevén rachas de hasta 60 km/h. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 29°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.